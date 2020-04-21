Суд оштрафовал автора фейка о нехватке лекарств в липецкой больнице

Речь идет о Екатерине Бильбао, возглавляющей липецкий приют для бездомных животных. 14 апреля она начала сбор средств на лечение пациентов с COVID-19 через страницу приюта во «ВКонтакте».

На следующий день, как сообщили в паблике организации, «начались звонки».

«Видео в срочном порядке было удалено, сбор закрыт, собранная сумма составила 21 тысячу рублей (в том числе 5000 рублей непосредственно от самой Екатерины Бильбао)», — говорится в сообщении.

В тот же день в больнице выпустили видеообращения, в которых говорилось, что помощь им не требуется.

В приюте заявили, что в начале апреля власти Липецкой области сами просили граждан и предпринимателей перечислить средства для борьбы с коронавирусной инфекцией (впоследствии граждан из обращения убрали).