    21 апреля 2020, 01:50

    Суд оштрафовал автора фейка о нехватке лекарств в липецкой больнице

    Кирилл Фролов

    Мировой суд Липецка оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу по статье КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации. Штраф назначили за видеоролик, в котором женщина говорила, что в областной инфекционной больнице не хватает лекарств для лечения больных с коронавирусом, сообщила пресс-служба суда.
    Суд оштрафовал автора фейка о нехватке лекарств в липецкой больнице

    Речь идет о Екатерине Бильбао, возглавляющей липецкий приют для бездомных животных. 14 апреля она начала сбор средств на лечение пациентов с COVID-19 через страницу приюта во «ВКонтакте».

    На следующий день, как сообщили в паблике организации, «начались звонки».

    «Видео в срочном порядке было удалено, сбор закрыт, собранная сумма составила 21 тысячу рублей (в том числе 5000 рублей непосредственно от самой Екатерины Бильбао)», — говорится в сообщении.

    В тот же день в больнице выпустили видеообращения, в которых говорилось, что помощь им не требуется.

    В приюте заявили, что в начале апреля власти Липецкой области сами просили граждан и предпринимателей перечислить средства для борьбы с коронавирусной инфекцией (впоследствии граждан из обращения убрали).