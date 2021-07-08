Едкий дым пополз в Сочи с пляжа в Лазаревском. Видео

В Сочи на смену ливням и потопу пришел запах гари. Дымом тянет с прибрежной территории в поселке Лазаревское, где развели костры для быстрой очистки пляжа.

Сжечь выброшенную волнами в шторм древесину решили арендаторы аттракционов, сообщил паблик «Крым и Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».

Предприимчивые бизнесмены наделись наскоро избавиться от мусора, но в итоге столкнулись с недовольством. Местные жители стали жаловаться на едкий запах дыма и гари, которыми приходится дышать всему городу.

Сильные ливни обрушились на Сочи 4 и 5 июля, город залило водой, а местные пляжи временно пришли в негодность. В том же Лазаревском с пляжа вывезли 150 грузовиков с крупными бревнами. В песке оставалась мелкая древесина и мусор. Помогали все убирать приехавшие на отдых туристы. Основные работы по ликвидации последствий подтоплений в городе завершены.