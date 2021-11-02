В «Лаборатории Касперского» оценили ситуацию с торговлей ковид-сертификатами

На просторах интернета появляется все больше предложений о том, чтобы приобрести фейковые ковид-паспорта. Прием, купить предлагают документ о вакцинации как отечественными, так и зарубежным вакцинами. Что это за рынок и что на самом деле стоит за такими объявлениями, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Галов отметил, что средняя стоимость такого сертификата — около 300 долларов. При этом нельзя сказать, что подобные предложения заполонили только Россию, они действуют в разных странах мира.

«Анализируя все это, можно сказать, что подавляющее большинство таких предложений являются просто фейковыми и абсолютно мошенническими. Люди даже не собираются ничего вам присылать», — сказал эксперт.

По словам Галова, для того, чтобы попробовать приобрести такой сертификат, нужно выслать не только деньги, но и личные данные якобы для оформления. Получается, что мошенникам достаются средства и персональные сведения.

«Если даже злоумышленник вам пришлет какой-то документ или ссылку на документ и будет вам говорить, что это электронный сертификат, — есть потенциальная возможность, что документ окажется просто вредоносным ПО», — сказал Галов.

В лучшем случае у него покупателя появится ссылка на поддельный документ, который все равно не будет иметь реальной силы. Эксперт отметил, что вычислить, кто за этим стоит, сложно. Лучше не попадаться на такие уловки и не становиться жертвой мошенников.