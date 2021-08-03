Мать из Ульяновска оставила двух детей одних в квартире-свалке. Видео

Двух полуголых маленьких детей нашли в захламленной ульяновской квартире. Малыши были одни среди гор мусора. Их мать хотят лишить родительских прав.

Снимки с двумя несовершеннолетними разместили в паблике «Сейчас в Ульяновске» еще 1 августа. В кадр попала полная хлама грязная квартира.

Источник фото: «Сейчас в Ульяновске» / «ВКонтакте»

Прохожие, написал сайт ulpravda.ru, вечером 31 июля увидели в окне пятиэтажки на улице Александра Невского девочку. Ребенок пытался открыть окно. Люди вызвали спасателей, скорую помощь и полицию.

В квартире прибывшие специалисты обнаружили двух раздетых детей, сломанную мебель и кучи мусора. В ней не было плиты, холодильника, детской мебели и одежды. Жилплощадь молодая женщина получила как воспитанница детдома.

В министерстве семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области пояснили, что сына и дочь мать воспитывала одна. Семья на учете как неблагополучная не состояла.

Пятилетнего мальчика отправили в социально-реабилитационный центр в Ульяновске. Его трехлетнюю сестру обследуют в одном из городских медицинских учреждений. Жизни и здоровью детей ничто не угрожает.

«Принято решение об обращении в суд с исковым требованием о лишении родительских прав жительницы Ульяновска», — подчеркнули в ведомстве.

Региональные следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности и истязании малолетних детей, объединив в одно производство с ним дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

В СК РФ по Ульяновской области также организовали доследственную проверку, в ходе которой оценят действия должностных лиц органов системы профилактики на халатность. Ситуацией заинтересовалась и региональная прокуратура.