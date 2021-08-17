Риелторы назвали плюсы и минусы проживания в квартире и в доме

Риелторы Сергей Ганусов и Анна Степанова рассказали Ura.ru о плюсах и минусах проживания в доме и в квартире. У обоих вариантов есть как достоинства, так и недостатки.

Главный и самый очевидный плюс загородного дома — в нем больше места, чем в квартире. У каждого члена семьи может быть свое личное пространство.

«В Москве люди берут однокомнатную или двухкомнатную квартиру, рождается первый ребенок, и сразу становится очевидно, что при рождении второго ребенка даже в двухкомнатной квартире места будет банально не хватать. Дети будут жить в одной комнате. Даже в небольшом загородном доме у каждого будет своя комната», — сказал Ганусов.

Коммунальные платежи в доме могут быть ниже, чем в квартире. Однако дом может потребовать дополнительных затрат — в нем придется самостоятельно оборудовать все, за что в многоквартирных домах отвечает управляющая компания.

«Говорить о том, что загородный дом — это выгодно, я бы не стал. Это выгодно, с точки зрения перспективы и безопасности. Все остальные моменты не так просты, потому что есть огромное количество расходов, которых больше, чем в квартире, например, обслуживание дома. В городе все возложено на коммунальные службы», — сказал риелтор.

С ним согласилась Степанова, добавив, что дом будет требовать постоянных вложений на протяжении всего времени проживания в нем, а не только после переезда.

«Его содержать гораздо дороже, нежели квартиру. Загородная недвижимость спросом не пользуется вообще. Это редкие индивидуальные запросы», — подчеркнула Степанова.