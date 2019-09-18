В Крыму запустят услугу снятия наличных с карточек на кассах магазинов

Такой эксперимент уже действует в нескольких российских регионах, и теперь его решено распространить в рамках повышения финансовой доступности и на юг страны, в том числе на Крым.

На территории Крыма действует эквайринг, принимаются к оплате карты, в том числе международных платежных систем, поэтому особых сложностей с реализацией проекта быть не должно, считает руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

Сроки запуска этой услуги будут зависеть от банков. Для полуострова была разработана отдельная «дорожная карта», рассказал представитель ЦБ.

Услуга снятия наличных на кассах будет широко востребована в Крыму, считают эксперты, так как жители полуострова ограничены в возможности снятия наличных из-за того, что в регионе нет сети банкоматов большинства российских кредитных организаций. Кроме того, большой объем покупок делается за наличные, так как в основном там работают небольшие магазины.