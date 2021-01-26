В Крыму составили маршрут для комиссара ЕС по правам человека

Комиссар ЕС по правам человека Дуня Миятович намерена посетить Крым и составить доклад о ситуации на полуострове, как только позволит ситуация с пандемией, заявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. В Крыму готовы к визиту, если проверяющие приедут «с открытой душой».

«Крым всегда отрыт для тех, кто с открытой душой хочет приехать посмотреть, как живут крымчане, как развивается регион и какие глобальные изменения происходят здесь», — заявил РИА «Новости» вице-спикер Госсовета (законодательного собрания) Республики Крым Ефим Фикс.

По его словам, власти республики показали бы комиссару ЕС «пустующий Северо-Крымский канал и рассказали, как его перекрыла Украина». Также Миятович продемонстрировали бы энергомост из Краснодарского края и рассказали бы о том, «как Украина в свое время взорвала опоры на своей территории и оставила полуостров без электричества».

Депутат готов сводить Миятович к строящейся Соборной мечети, чтобы она убедилась в межнациональном мире и согласии, царящих на полуострове.

«Мы показали бы новые детские сады, школы, дороги, Крымский мост», — перечислил Фикс.

После этого, уверен он, в Совете Европы «сделают выводы, кто действительно нарушает права человека».