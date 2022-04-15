В Крыму сбросили воду из водохранилищ

Крымские водохранилища произвели сброс воды в плановом режиме в связи с обильными осадками и наполненностью естественных водоемов. Об этом РИА «Новости» сообщила вице-премьер правительства полуострова Светлана Маслова.

«Организовали плановый сброс, потому что вода с гор все еще продолжает поступать. Сейчас почти все водохранилища заполнены на 100%, сброс водохранилища в Симферополе идет в реку Салгир», — рассказала она.

Маслова уточнила, что плановый сброс воды начался с начала года, потому что происходили подтопления отдельных участков. Вице-премьер объяснила это необходимостью расчистки русел рек.

«Эта работа уже ведется в плановом порядке», — подчеркнула Маслова.

Крымские водохранилищ были заполнены водой до 90% к началу марта из-за таяния снега в горах. После этого осуществлялся сброс воды из Загорского, Симферопольского, Чернореченского и Партизанского водохранилищ.