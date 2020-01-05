В Крыму призвали США не лгать по поводу полуострова

«Властям и политикам США пора прекратить множить мифы вокруг Крыма, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнения российский статус полуострова. Всем известно, что Крым — это историческая и неотъемлемая часть России», — заявил Гемпель. Его слова привело РИА «Новости».

Политик напомнил, что Крым вернулся в состав России в результате референдума. Благодаря тому, что полуостров вернулся в Россию, он избежал репрессий со стороны Киева. При этом факт передачи Крыма в состав Украины в феврале 1954 года вызывает много вопросов. Да и по поводу претензий России на юг Украины генерал, мягко говоря, слукавил, добавил парламентарий.

«На юг Украины Россия не претендует. Донецк и Луганск — это внутренняя проблема Киева. Они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, которые развязали гражданскую войну», — подчеркнул Гемпель.