Для суда над украинскими националистами, которые совершили преступления против мирных жителей, нужно создать специальный трибунал, заявил крымский политический эксперт Руслан Бальбек. По его словам, виновные должны ответить согласно уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Бальбек отметил, что перед таким трибуналом должны предстать участники националистических батальонов и ВСУ, помогавшие им чиновники, авторы пронацистской пропаганды и создатели фейковых новостей, написало РИА «Новости».

«В качестве сторон обвинения должны выступить представители ЛНР, ДНР, Украины и России. А чтобы никто не мог обвинить нас в нарушении прав обвиняемых, для осуществления правосудия надо взять за основу устав Международного военного трибунала в Нюрнберге», — сказал он.

Эксперт пояснил, что все положения того устава соответствовали нормам международного права и принципам справедливости. Местом дислокации трибунала, по мнению Бальбека, нужно сделать офис президента Украины на Банковой улице в Киеве.

«Именно там принимались и декларировались преступные решения, касающиеся геноцида мирного населения Донбасса и граждан Украины, не согласных с политикой киевского режима», — пояснил специалист.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что жители Мариуполя, которых смогли эвакуировать из города, подтвердили все выводы о действиях орудовавших там украинских националистов.