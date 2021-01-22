В Крыму ответили пожелавшему приехать на полуостров экс-президенту Украины

Депутат отметил, что Кравчуку стоит приехать в Крым, чтобы своими глазами увидеть все изменения, которые произошли в регионе с 2014 года, когда полуостров вошел в состав России.

«Ему будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение», — сказал Юрий Гемпель.

Первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что хотел бы приехать с визитом в Крым, но опасается реакции со стороны России.

Крым вошел в состав России в 2014 году. За такое решение высказалось подавляющее большинство жителей полуострова на проведенном референдуме. Украина не признала результаты волеизъявления граждан и считает полуостров оккупированной территорией.