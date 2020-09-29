В Крыму объяснили проблемы с водой в Симферополе и их отсутствие в Керчи

Засуха и обмеление водохранилищ привели к проблемам с водой в ряде населенных пунктов Крыма. Но сложная ситуация с водоснабжением сложилась не на всем полуострове. Если в Симферополе есть трудности с подачей воды, то в Керчи их нет. Однако это оказалось объяснимо.

В пресс-службах Министерства ЖКХ Крыма и Министерства экологии и природных ресурсов РК «360» пояснили, что в Керчи источником водоснабжения служит наливное водохранилище. Раньше воду заливали по Северо-Крымскому каналу, а сейчас водохранилище наполняют из Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского водозаборов.

«Основным источником водоснабжения Симферополя являются водохранилища естественного стока, которые набираются только от осадков. Сейчас к ним добавили артезианскую воду из Вилинского и Ивановского водозаборов, поступающую через восстановленный Межгорный гидроузел», — добавили в пресс-службах.

Из-за проблем с водой в Крыму заговорили о постройке станции опреснения. При этом в 2017 году на полуострове приняли «Единую схему водоснабжения и водоотведения Республики Крым». Документом определялись оптимальные пути развития водопроводно-канализационного хозяйства. Кроме того, схемой предусматривалось финансирование для модернизации объектов водоснабжения Крыма.

«Опреснение морской воды единой схемой не было предусмотрено в связи с высокими капитальными затратами и отрицательным влиянием концентрата на экологическую среду моря. <…> В Республике Крым опреснение морской воды было рекомендовано для промышленных нужд и санаторно-курортного комплекса», — заявили в министерствах.

В пресс-службах объяснили, что для опреснения потребовалось бы создать глубоководный водозабор, чтобы энергия волн не разрушала оголовки водозабора. Кроме того, опреснение требует двукратного забора морской воды и дополнительного увеличения эксплуатационных затрат. Концентрат, образующийся при опреснении морской воды, содержит минеральные соли, в четыре раза превышающие концентрацию морской воды. По этой причине концентрат необходимо пускать в море через глубоководный рассеивающий выпуск на расстоянии не менее 2,5 километра от берега.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать скважины у владельцев, которые откажутся делиться водой с соседями. По словам в пресс-службы администрации Симферополя, речь идет не о городе, а о Симферопольском районе.