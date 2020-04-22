В Крыму начали розыск замминистра культуры Москвы

Службы МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда «МоскваСпас» ищут в Крыму заместителя министра культуры столицы Леонида Ошарина. Последний раз его видели в Ялте 30 марта. С тех пор о нем нет никаких известий.

Об этом сообщило информационное агентство «Общественная служба новостей» со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова. Эти сведения подтвердила супруга чиновника и пресс-служба департамента культуры Москвы.

Как стало известно Telegram-каналу MASH, 25 марта таксист отвез 47-летнего чиновника в Ялту. Сохранилась видеозапись, датированная 30 марта, на которую последний раз попал Ошарин. Его не удалось найти в местных больницах и моргах.

До 18 апреля заявлений в полицию от родственников не поступало.

Леонид Ошарин перед назначением в московский департамент культуры занимал должность директора Московского академического театра им. Вл. Маяковского, театра «Et Cetera» и руководил продюсерским курсом школы-студии МХАТ.