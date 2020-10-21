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    21 октября 2020, 03:24

    В Крым и на Ставрополье придут первые заморозки

    Кирилл Фролов

    В ближайшие двое суток в Крым и Ставропольский край придут первые ночные заморозки. Дневные температуры на юге России также понизятся до +15…+19 градусов, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
    В Крым и на Ставрополье придут первые заморозки

    В степных и предгорных районах Крыма ближайшей ночью температура опустится до –3 градусов. В Ставрополье заморозки до –2 градусов вызовет антициклон — при малой облачности будут наблюдаться «затоки холодного воздуха» и произойдет выхолаживание верхнего слоя почвы.

    Дневные температуры на юге страны в основном понизятся, лишь в районе Сочи будет до +20…+22 градусов, на Северном Кавказе ожидается +12…+17, в Крыму +15…+17 градусов. После небольших заморозков температура на юге постепенно снова начнет расти.

    Ранее Вильфанд рассказал, что к 23 октября на европейской части России потеплеет — температура будет превышать норму примерно на три градуса. При этом одновременно усилятся дожди. Сильных осадков жителям Европейской России стоит ждать с 22 октября.