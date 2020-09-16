В Кремле выразили надежду на «более благополучный» 2021 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что следующий год будет более благополучным. Он хочет, чтобы его надежда оправдалась в ситуации с эпидемической обстановкой.

«Вы знаете, вообще хотелось бы надеяться, что 2021 год будет более благополучным», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Сам глава президентской пресс-службы переболел COVID-19 в мае. Он попал в больницу после того, как у него выявили болезнь. В строй Песков вернулся 25 мая. С 1 мая он находился в самоизоляции, когда COVID-19 выявили у одного из сотрудников Кремля. Через несколько дней первые симптомы появились и у пресс-секретаря президента России. В больнице он отрастил бороду и назвал коронавирус «абсолютно кровожадным».

По последним данным, с начала пандемии в России выявили 1 079 519 случаев COVID-19 (+ 5670 за последние сутки). От последствий заражения коронавирусом умерли 18 917 человек.

Сейчас в России начался третий этап пострегистрационных испытаний первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». В нем примут участие 40 тысяч добровольцев.