В Кремле прокомментировали нежелание регионов принимать москвичей

Не все регионы считают москвичей разносчиками коронавируса, а федеральные власти уже раскритиковали тех, кто закрыл границу между субъектами. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я бы не сгущал настолько краски. Может быть, какой-то чрезмерный эмоциональный фон где-то в отдельных случаях может присутствовать, к сожалению, но, наверное, вряд ли мы можем одной краской красить все регионы, всю страну», — ответил Песков на вопрос о реакции регионов на приезд москвичей, его цитирует «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что сейчас нужна дисциплина и ответственное отношение к себе и к своему здоровью.

Представитель президента напомнил, что у глав регионов есть полномочия по определению степени режима изоляции. В то же время он заметил, что нужно минимизировать последствия этих мер для экономики региона. Кроме того, решения должны приниматься в координации с федеральными властями.

Песков добавил, что ситуация в регионах развивается по-разному, в некоторых субъектах губернаторы открыли определенные производства. В целом, считает Песков, все это вопрос тонкой настройки.

По последней информации, в России выявили 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. С 29 марта введен режим изоляции, но главы регионов могут его корректировать в зависимости от ситуации.