В Кремле призвали дождаться доказательств виновности губернатора Хабаровского края

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению о организации особо тяжких преступлений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что преждевременно делать какие-то заявления без доказательств виновности.

«Решение о принадлежности Фургала или другого гражданина к криминалу может принять только суд, и предъявленные обвинения должны быть представлены в суде. Без этих доказательств делать заявления преждевременно», — привел слова Пескова Telegram-канал Life Shot.

Он отметил, что спецслужбы в установленном порядке докладывают главе государства о деле губернатора. Решение об увольнении по недоверию Путин будет принимать, основываясь на материалах следствия.

При этом Песков не стал комментировать слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что фракция уйдет в отставку в знак протеста.

Правоохранители задержали Сергея Фургала в ночь на 9 июля. Губернатора Хабаровского края подозревают в организации убийств и покушениях на убийства предпринимателей. Его уже доставили в Москву, где предъявят обвинения и выберут меру пресечения.