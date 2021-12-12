В Кремле предрекли страдания для вводящих против России санкции стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность введения санкций против России. Он заявил, что вводить ограничения против России и не страдать самому невозможно.

«Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире», — сказал представитель Кремля в ходе интервью с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Речь идет о санкциях, которые западные страны могут назначить в случае введения российских войск на территорию Украины.

Лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели онлайн-переговоры в закрытом формате 7 декабря. В СМИ после их беседы начала появляться фейковая информация о том, что Россия готовит вторжение на Украину.

В ходе разговора Байден предупредил Путина о негативных последствиях для России в случае эскалации военного конфликта с Украиной. Путин ответил, что Москва не намерена воевать с Украиной и придерживается миролюбивой внешней политики, но имеет право проводить необходимые мероприятия для обеспечения своей безопасности.