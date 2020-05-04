В Кремле ответили на вопрос о снятии ограничительных мер в России

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков ответил на вопрос, которым сейчас задаются многие россияне, — когда ослабят ограничения по коронавирусу в нашей стране. Представитель Кремля заявил, что для этого нужны обновленные данные по итогам майских праздников.

Вполне возможно, что 12 мая ничего не изменится и Россия не выйдет из самоизоляции еще какое-то время.

«Тогда надо будет уже давать другие оценки. Поэтому я бы не стал забегать вперед», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Он подчеркнул, что нужно надеяться на лучшее развитие событий, но быть готовым к любому сценарию. По его словам, на улицах Москвы снова много автомобилей и гуляющих людей. Такое наплевательское отношение к режиму самоизоляции может негативно сказаться на статистике по заболевшим, и случаев заражения коронавирусом станет еще больше.

По данным на 4 мая, в России COVID-19 заболели 145 268 тысяч человек. Более 10,5 тысячи случаев выявлено только за последние сутки.

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет видеоконференцию по вопросам борьбы с коронавирусом 6 мая.