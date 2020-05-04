В Кремле ответили на вопрос о снятии ограничительных мер в России
Вполне возможно, что 12 мая ничего не изменится и Россия не выйдет из самоизоляции еще какое-то время.
«Тогда надо будет уже давать другие оценки. Поэтому я бы не стал забегать вперед», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Он подчеркнул, что нужно надеяться на лучшее развитие событий, но быть готовым к любому сценарию. По его словам, на улицах Москвы снова много автомобилей и гуляющих людей. Такое наплевательское отношение к режиму самоизоляции может негативно сказаться на статистике по заболевшим, и случаев заражения коронавирусом станет еще больше.
По данным на 4 мая, в России COVID-19 заболели 145 268 тысяч человек. Более 10,5 тысячи случаев выявлено только за последние сутки.
Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет видеоконференцию по вопросам борьбы с коронавирусом 6 мая.