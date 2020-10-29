В Кремле оценили указ Минздрава о высказываниях врачей на тему COVID-19

Указ Министерства здравоохранения о согласовании высказываний врачей о COVID-19 — это не запрет. Разница в рекомендациях вредит людям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, это не запрет. <…> Когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый — что это не нужно, это неправильно. Все-таки врачи отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо — для нас с вами. Здесь, собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Глава президентской пресс-службы добавил, что указ — это «призыв к тому, чтобы не было маразма».

Накануне Минздрав России разослал в подведомственные учреждения письма с призывом согласовывать любые высказывания на тему коронавируса со своей пресс-службой. Так в министерстве решили бороться с противоречивой и неподтвержденной информацией и не перегружать людей лишними сообщениями. Для согласования можно связаться с Минздравом по телефону или электронной почте.