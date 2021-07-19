В Кремле оценили отмену QR-кодов в Москве

Московские власти, которые с 19 июля отменили систему QR-кодов для посещения ресторанов, знают, что делают. Руководство столицы не раз доказывало эффективность в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Московские власти неоднократно уже доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусом. Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

Глава пресс-службы президента России напомнил, что столичное руководство принимает подобные решения в рамках возложенных на него полномочий.

На прошлой неделе в мэрии Москвы решили отменить несколько ковидных ограничений. Среди них QR-коды для посещения кафе и ресторанов и запрет на работу ресторанов и клубов по ночам. Также с 19 июля в городе снова откроются фуд-корты и детские игровые комнаты в торговых центрах. Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мегаполис преодолел пик заболеваемости ковидом.