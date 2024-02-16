Важное 16 февраля 2024, 14:40 В Кремле отреагировали на смерть Навального Песков: ФСИН занимается проверкой по факту смерти Навального РИА «Новости»

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Сообщения о смерти Алексея Навального в колонии прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео с его ответом появилось в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Насколько мы знаем, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснением», — указал Песков.

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Таким образом, по его словам, для установления обстоятельств произошедшего не требуется дополнительных поручений, так как уже есть свод определенных правил, которыми руководствуется ведомство.

Зарубин отметил, что уже появились данные о том, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Представитель Кремля в ответ указал, что у него такой информации нет.

«Я не знаю. Должны медики выяснять», — заключил пресс-секретарь президента.

Навальный отбывал наказание в ИК-3 в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным регионального управления ФСИН, 16 февраля ему стало плохо после прогулки, он практически сразу потерял сознание. На место вызвали скорую, но усилия врачей ни к чему не привели.

О том, что причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб, сообщил источник RT.