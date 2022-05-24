Кремль отреагировал на призыв переименовать Курильские острова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил идею дать Курильским островам русские имена, написало РИА «Новости».

«Подобную идею уже озвучивали в Русском географическом обществе. Инициатива с мест всегда приветствуется», — заявил он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил дать Курильским островам имена, связанные с событиями Русско-японской войны.

По его мнению, достойными вариантами названий островов являются Всеволод Руднев, Варяг, архипелаг Русских Героев Моряков-Тихоокеанцев и Кореец.

Глава ведомства напомнил, что рядом с Курильскими островами русская кровь проливалась также в период Великой Отечественной войны.

Отсутствие у Курил русских названий Рогозин расценил как нечто сомнительное в плане принадлежности РФ.

Советские войска заняли Курилы в сентябре 1945 года. Объект является предметом территориального спора между Россией и Японией.