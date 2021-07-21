В Кремле не видели письма австрийского мальчика к Путину

В Кремле пока не ознакомились с письмом десятилетнего австрийца, который попросил президента РФ не терять веру в Европу. Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы не видели такого письма», — сказал Песков в комментарии РИА «Новости».

О том, что десятилетний житель Австрии Маттиас Брандштеттер написал письмо Путину, ранее сообщили в российском МИД. В нем мальчик, в частности, попросил президента не терять веру в Европу.

Фото письма школьника министерство опубликовало на своей официальной странице в Facebook. В нем Брандштеттер назвал Россию и европейские страны близкими соседями, которые тесно связаны друг с другом в экономическом плане. По мнению Маттиаса, Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче.

Мальчик также обратил внимание, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. Он также попросил президента РФ не терять веру в Европу.

В ответ по просьбе Маттиаса ему направили фото Путина с личным автографом, а также несколько книг о России и Москве, которые помогут школьнику расширить знания о России, а также совершенствовать русский язык, отметили в МИД.

В ведомстве также напомнили, что Россия продолжает быть открыта для диалога со всеми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.