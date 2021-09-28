В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

Президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах 29 сентября обсудят обстановку в Сирии, Ливии, Афганистане и Закавказье. О повестке встречи сообщили в пресс-службе Кремля.

Также стороны планируют обсудить различные аспекты партнерства двух стран в политической и торгово-экономической областях. Будет произведен обмен мнениями и по ряду актуальных международных вопросов.

Встреча Путина и Эрдогана будет очной, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что практически все встречи пока продолжаются в режиме видеоконференции, но встреча с лидером Турции будет личной, сообщал телеканал RT.

Ранее турецкое издание Milliyet написало, что встреча президентов Турции и России может завершиться сюрпризом. Автор материала не исключил, что Эрдоган может попросить Путина о закупках ЗРК С-400 и истребителей Су-35 или Су-57, отмечает «Газета.ru».