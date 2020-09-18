В Кремле назвали действия, которые помогут прояснить ситуацию с Навальным

Пролить свет на историю с Алексеем Навальным помогут лишь обмен информацией, уликами и совместная работа врачей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Количество абсурда и вопросов растет с каждым днем. Единственное, что может действительно пролить свет на произошедшее, — обмен информацией, обмен биоматериалами, обмен уликами и совместная работа при необходимости врачей по анализированию ситуации», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Глава президентской пресс-службы прокомментировал и ситуацию с гостиничной бутылкой из-под воды, на которой якобы обнаружили следы яда. После новости о том, что случилось с Навальным в небе над Сибирью, его соратники попали в его номер и описали все, что там нашли. В список «улик» попали и бутылка из-под воды.

«То, что могло стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Это дополнительный вопрос — почему», — заявил Песков и добавил, что «количество абсурда и вопросов вокруг этой ситуации растет с каждым днем». В этих обстоятельствах Москва не будет верить на слово никому.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что история с Навальным подвисла в воздухе, потому что Берлин посылает Россию за информацией в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а там отсылают обратно.

Самолет, на котором Навальный 20 августа летел из Томска в Москву, экстренно посадили в Омске — блогеру внезапно стало плохо. Через два дня семья увезла мужчину на лечение в Берлин, а позже правительство Германии заявило, что в его организме нашли следы яда из группы «Новичок». Берлин призвал Москву к ответу, но не предоставил никакой информации.