В Кремле напомнили условие вступления в силу поправок в Конституцию

Дмитрий Песков руководствуется заявлением президента Владимира Путина.

«В Кремле исходят из заявления президента о том, что поправки в Конституцию смогут вступить в силу только после того, как они будут поддержаны голосующими в ходе голосования», — такой ответ дал Песков на вопрос журналистов, о том, готов ли Кремль к тому, что народ не поддержит поправки в конституцию.

Песков также сказал, что у каждого голосования есть «два варианта». И поправки станут частью Конституции, при условии, что этого захотят россияне.

«И только если эти поправки будут поддержаны в ходе голосования, они вступят в силу», — уточнил Песков.

Голосование по поправкам в дистанционном формате пройдет с 25 по 30 июня. А основной день, когда можно проголосовать — 1 июля. Он будет выходным. При этом уже две тысячи россиян, проголосовали по поправкам находясь за границей. Такие сведения сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.