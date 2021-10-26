В Кремле напомнили о праве губернаторов продлять нерабочие дни по своему усмотрению

У губернаторов регионов есть полномочия самостоятельно принимать решения по ковидным ограничениям. Они могут продлять нерабочие дни на тот срок, который нужен. Об этом напомнил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Могут [продлять нерабочие дни], конечно. Действуют особые полномочия регионов, и в недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия. Все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Руководитель пресс-службы Кремля отметил, что в Москве никакого локдауна нет и власти не планируют его вводить.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Он принял такое решение на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Эпидемическая обстановка в стране ухудшилась в начале осени. Медики каждую неделю фиксируют новые рекорды суточной заболеваемости и смертности. Со вчерашнего дня от последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 1106 человек — это самый высокий показатель с начала пандемии.