В Кремле допустили, что ковидные ограничения останутся в России надолго

Ковидные ограничения могут отменить, когда коронавирус уйдет из жизни россиян. Однако этого может не случиться, поэтому «нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует жизнь». Об этом заявил глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Любые прогнозы на этот счет абсолютно рискуют стать крайне неточными. И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса. Когда эта угроза уйдет из нашей жизни и уйдет ли она вообще — на этот вопрос вряд ли кто-то может ответить», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он призвал россиян привыкать к условиям, которые диктует жизнь, и отметил, что говорить об отмене ограничений можно будет только после того, как 60% жителей страны пройдут вакцинацию.

Эпидемическая ситуация ухудшилась в Росси после затишья с начала года в июне. Регионы снова ввели жесткие меры, чтобы остановить распространение коронавируса. За сутки российские врачи выявили 20 393 случая COVID-19 в 85 регионах. Этот показатель уровня конца января держится второй день.