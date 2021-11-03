Ручного лисенка ранили в горло стрелой в Красноярском крае

В Красноярском крае неравнодушные граждане нашли маленького лисенка, которого неизвестные злоумышленники ранили в шею из лука. Стрела застряла у животного в горле, но не убила его. Лисенок был настолько доверчивым, что даже после ранения не попытался скрыться, а искал контакта с людьми.

Лисенка обнаружили на перевале Жайма на юге Красноярского края. О том, что там живет почти ручное животное, знали многие жители. Одна из очевидиц специально проехала мимо, чтобы покормить детеныша — и увидела ужасающую картину. После этого женщина не могла сдержать слез всю дорогу, написало «МК в Красноярске».

Вытащить стрелу у лисенка люди не смогли. Он убежал, так и не получив помощи. Теперь за ситуацией следят зоозащитники. В полиции после публикаций о случившемся инициировали проверку. Правоохранители выясняют, кто может быть причастен к такому жестокому поступку по отношению к животному.

Ранее жители Красноярска нашли на острове Татышев мертвую лису, в которую стреляли. Причем, животное явно пыталось бежать уже после ранения. Полиция также заинтересовалась этим случаем.