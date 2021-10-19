В Красноярском крае перезапустили одну из самых северных ГЭС в мире после модернизации

18 октября в поселке Снежногорск Красноярского края завершилась масштабная модернизация Усть-Хантайской ГЭС, одной из самых северных ГЭС в мире. В рамках торжественного мероприятия был запущен седьмой обновленный гидроагрегат, и теперь электростанция может работать на полную мощность.

«От имени министерства энергетики я поздравляю всех вас с успешным завершением крупного инвестиционного проекта модернизации Усть-Хантайской ГЭС», — обратился к зрителям события министр энергетики РФ Николай Шульгинов. — «Цели модернизации ГЭС — это не только повышение надежности (она очень важна для работы в суровых климатических условиях), цели были поставлены другие — повышение эффективности работы модернизируемой ГЭС, увеличение коэффициента полезного действия, увеличение установленной мощности на 70 МВт, увеличение выработки электроэнергии до 2,4 миллиарда киловатт-часов, снижение углеродного следа, в связи с тем, что гидроэнергия замещает выработку тепловых станций».

Такое значимое обновление УХГЭС — часть комплексной инвестиционной программы компании «Норникель», направленной на снижение воздействия на окружающую среду, создание современной энергетической инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. Реконструкция стартовала в 2014 году, исполнителем работ по обновлению сложнейшего оборудования стала компания «Тяжмаш».

«Мы никогда трудностей не боялись, но пришлось напрячься — за счет того, что каждая река индивидуальна, каждая ГЭС имеет свой напор, свой расход… Тех цифр, коэффициентов полезного действия, что попросила у нас Усть-Хантайская ГЭС, было достаточно сложно достичь. Конечно, без помощи эксплуатационного персонала, директора станции и „НТЭК“ всё это было бы невозможно. Коллектив очень хороший, редко встретишь такого отзывчивого заказчика!» — отметил замгендиректора «Тяжмаш» Дмитрий Трифонов.

Замена гидроагрегатов вносит существенный вклад в реализацию программы по снижению выбросов парниковых газов.

Вице-президент по энергетике «Норникеля» Евгений Фёдоров рассказал, что компания планирует подобные изменения и на Курейской ГЭС. «Безусловно, те гидроагрегаты, которые мы смонтировали на Усть-Хантайской ГЭС и которые, как мы надеемся, смонтируем на Курейской ГЭС, дадут дополнительный более высокий КПД», — заявил он. — «Более высокий КПД для гидроэнергетики — это когда мы из одного и того же объема воды, который проходит через гидротурбины, получаем больший объем электрической энергии, что приводит к тому, что меньше потребность в сжигании природного газа на тепловых электростанциях. Собственно говоря, из этого возникает экологический эффект».

Работы на ГЭС велись поэтапно, при их проведении не возникало никаких пауз в обеспечении территорий электроэнергией. В конструкции ГЭС за семь лет были заменены семь гидротурбин. Модернизация позволила увеличить мощность гидроэлектростанции с 441 МВт до 511 МВт, снизить операционные затраты и исключить экологические риски. Также были реконструированы машинный зал и электрический цех станции, построена новая компрессорная станция, создана новая автоматизированная система диспетчерского управления.

Генеральный директор «Норильско-Таймырской энергетической компании» Сергей Липин подчеркнул, что при работах были учтены все современные экологические требования. «Усть-Хантайская ГЭС — одна из ключевых современных систем нашей изолированной энергосистемы. В год она производит до 2,5 миллиардов киловатт-часов. Это практически четверть того объема, который потребляется в Норильском промышленном районе. Это ее вклад. Поэтому от ее надежной работы зависит собственное энергоснабжение всего Норильского промышленного района и города Игарки».

Модернизация УХГЭС — уникальная работа, реализованная в непростых условиях с учетом короткого летнего сезона. Доставлять тонны оборудования приходилось в короткий навигационный период по труднопроходимой реке Хантайке.

«Учитывая климатические условия, о которых сегодня уже говорилось, это потребовало действительно новых нестандартных решений, было серьезным вызовом», — отметил губернатор Красноярского края Александр Усс. — «И все участники этой работы с этим вызовом успешно справились. Это значимый результат, который окажет свое положительное влияние прежде всего на повышение устойчивости энергосистемы в этом изолированном, а значит, сложном регионе нашей страны и части Красноярского края, даст свои экологические эффекты».

Алексей Потапов, директор Усть-Хантайской ГЭС подтвердил, что при реализации работники столкнулись со множеством трудностей. «Реконструкция проводилась в условиях действующего оборудования, поэтому нужно было выделить зону, в которой будут работать люди. Это раз. Второе — заменялось полностью все, не только первичное оборудование — турбина, генератор, но и вся „вторичка“ — релейная защита, автоматика. Это все цифровые, современные разработки, и до последнего выключателя, до последнего кабеля — всё было заменено», — добавил Потапов.

Инвестиции в замену гидроагрегаторов и реконструкцию ГЭС составили около 7,5 млрд рублей. В ближайших планах компании — замена оборудования на норильских ТЭЦ и начало реконструкции Курейской ГЭС.