В КПРФ опровергли уход Зюганова с поста главы партии

Сообщения о смене руководителя КПРФ в октябре являются провокационным забросом перед предстоящими выборами, заявил зампредседателя ЦК партии Юрий Афонин. По его словам, недостоверная информация распространялась с фейкового аккаунта.

Информация о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов якобы может стать членом Совета Федерации по президентской квоте в октябре этого года, появилась в Telegram-каналах со ссылкой первого секретаря Хабаровского краевого комитета КПРФ Петра Перевезенцева, сообщило РИА «Новости».

«Я ночью с Перевезенцевым беседовал, это фейковый аккаунт, у него нет никакого своего Telegram, это специально провокационный заброс», — подчеркнул Афонин.

В конце апреля Зюганов был единогласно переизбран на пост председателя Центрального комитета КПРФ. Он возглавляет партию с момента ее образования в 1993 году. Сейчас политику 76 лет.

В 1980-х он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. После создания Компартии РСФСР в 1990 году стал секретарем ЦК и членом политбюро. После запрета партии в 1991 году Зюганов входил в движение «Отчизна».

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября. Последнее заседание депутатов нынешнего созыва прошло 17 июня.