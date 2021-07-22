В костромском колледже рассказали о премиях в 50 копеек за стаж

В Костромском автотранспортном колледже преподаватели добились выплаты стимулирующей премии за стаж. Правда, суммы оказались копеечными. Педагоги, отработавшие от 5 до 10 лет, могли рассчитывать на 50 копеек. Тем, у кого стаж был более 20 лет, причиталось аж 2,5 рубля, рассказала замдиректора колледжа Юлия Присяжная.

По ее словам, в последние годы такие премии не платили вообще, хотя они предусмотрены и постановлением губернатора региона, и приказом департамента образования и науки области, сообщил «Подъем».

Тогда она решила разобраться с этой несправедливостью и обратилась в суд. После этого в колледже в срочном порядке собрали совет и задним числом приняли решение о выплатах в таком размере. При этом Присяжная подчеркнула, члены совета ни в чем не виноваты. По ее словам, людям просто выкручивают руки.

«Премии в таком размере выплатили за период с 2019 года по март 2021 года. Лично мне выплатили 67 рублей 50 копеек. Это верх цинизма», — добавила она.

В департаменте образования региона заявили, что с апреля размер стимулирующих премий за стаж увеличили в тысячу раз. Теперь педагоги со стажем от 5 до 10 лет каждый месяц получают дополнительно 500 рублей, сотрудникам со стажем свыше 20 лет доплачивают 2500 рублей.