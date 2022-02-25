В космической отрасли России не поверили в разрыв сотрудничества с США. Это слишком невыгодно Штатам

Соединенные Штаты вряд ли прекратят сотрудничество с Россией в космической отрасли. Есть проекты, которые они не захотят прерывать. Такое мнение высказал глава Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев.

«Насколько я мог понять перевод [речи президента США Джо] Байдена, он говорит о санкциях в отношении каких-то предприятий неназванных. Второе направление — расширение списка экспорта, нашего импорта комплектующих», — сказал он.

По его мнению, с МКС никаких трудностей не должно возникнуть.

«Есть два крупных проекта, которые мы ведем: МКС с США и „ЭкзоМарс“ с Европой. МКС работает, „ЭкзоМарс“ — близок завершению. Прерывать эти проекты сейчас никому не хочется, невыгодно. Если говорить о национальных космических агентствах, то они стараются избегать политики», — добавил эксперт.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовящихся санкциях против России. При этом в NАSA подчеркнули, что ограничительные меры не скажутся на сотрудничестве Штатов с Россией по работе на Международной космической станции (МКС).