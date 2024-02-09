Общество 09 февраля 2024, 17:55 В конце февраля пройдет третий фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ пресс-служба форума CSTB.PRO.MEDIA

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Фестиваль пройдет в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA 28–29 февраля. Крупнейшие стриминговые платформы России представят художественные сериалы и полнометражные фильмы, которые только готовятся к премьере. Также с этого года в программе представлены шоу, релиз которых запланирован на стриминговых сервисах. В этой категории свои шоу представляют четыре стриминга: VK Video, Rutube, Одноклассники и Kion.

Впервые в этом году будут награждаться проекты в категории Non-scripted — это формат, в котором заранее подготовленного сценария не существует, и в них, соответственно, принимают участие реальные герои. Одним из пионеров жанра считается медиагруппа «Красный квадрат», которая еще в 2018 году выпустила целую серию развлекательных разноформатных проектов на стриминговых сервисах — #наМузыке, «Яндекс Новый год», зимний альманах «Новый год, я люблю тебя».

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Среди номинаций фестиваля есть такие, как «Самый ожидаемый проект», «Оригинальное режиссерское видение, „Оригинальное шоу“, „Оригинальная коллаборация“ и „Оригинальный эксперимент с контентом“. Оценивать работы предстоит профессиональному независимому жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере кинематографа и жюри СМИ.

Вход на все показы фестиваля бесплатный. Подробности мероприятия, полный список номинаций и регистрация зрителей — на сайте.

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