СМИ: отельерам разрешат отказывать клиентам в компенсации за бронь

У российских отелей появятся официальные путевки по невозвратным тарифам. Применение уже устоявшейся международной практики, по мнению экспертов и участников рынка, будет выгодно и гостиницам, и клиентам.

В России невозвратные тарифы введены на продажу авиа- и железнодорожных билетов, напомнила газета «Известия». Для этого вносились поправки в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта. Аналогичные правила могут предусмотреть и для отельеров.

Чтобы легализовать практику, в законы «О туристской деятельности» и «О защите прав потребителей» потребуется внести соответствующие изменения. Их подготовкой займутся в Ростуризме. Разработать поправки должны к апрелю 2021 года.

Благодаря нововведению цена размещения, в отличие от бронирования на общих условиях, может снизиться на 20-30%. Вариант будет выгоден как самому гостиничному бизнесу, так и потребителям.

Пока что применение отелями невозвратных тарифов ограничены нормами, прописанными в законе о защите прав потребителей, и специальными положениями и правилами их предоставления. Максимум, что могут представители гостиничного бизнеса — использовать понятие гарантированного бронирования.

В это же время применение невозвратных тарифов при бронировании — практика мировая. Фактически в клиентские договоры отельеры и агрегаторы уже включают условия о невозврате оплаты. Однако не вправе отказать на требование вернуть деньги. С принятием закона такая возможность появится.