«В комнате переговоров нас ждали двое». Пользователей Сети восхитило фото Лаврова с песцом
Захарова опубликовала фото главы МИД Лаврова с песцом на саммите ОБСЕ
Пользователи социальных сетей восхитились новой фотографией, которую опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова. На ней глава ведомства Сергей Лавров сидит за столом, а на стене над его головой висит большая картина с изображением песца.
Захарова опубликовала этот снимок на своей странице в Facebook. Она сделала его на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», — написала она.
Пользователям фотография сразу понравилась. Многие отметили, насколько мило это выглядит.
«Хочется сказать обоим: мимими», — написал один комментатор.
«Очень эпично», — отметил другой.
При этом некоторые юзеры увидели в изображении зверька подтекст.
«Большой такой песец, полный…» — написал пользователь.
«Песец подкрался незаметно», — прокомментировал другой пользователь.
«Это намек „партнерам“?» — предположил еще один комментатор.
Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме Сергей Лавров в шутливой форме обратился к журналистам, которые были на мероприятии. Они начали выкрикивать свои вопросы после того, как министры завершили вступительное слово. «Не кричите на нас!» — отреагировал Лавров и посмеялся.