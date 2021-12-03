«В комнате переговоров нас ждали двое». Пользователей Сети восхитило фото Лаврова с песцом

Пользователи социальных сетей восхитились новой фотографией, которую опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова. На ней глава ведомства Сергей Лавров сидит за столом, а на стене над его головой висит большая картина с изображением песца.

Захарова опубликовала этот снимок на своей странице в Facebook. Она сделала его на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», — написала она.

Пользователям фотография сразу понравилась. Многие отметили, насколько мило это выглядит.

«Хочется сказать обоим: мимими», — написал один комментатор.

«Очень эпично», — отметил другой.

При этом некоторые юзеры увидели в изображении зверька подтекст.

«Большой такой песец, полный…» — написал пользователь.

«Песец подкрался незаметно», — прокомментировал другой пользователь.

«Это намек „партнерам“?» — предположил еще один комментатор.

Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме Сергей Лавров в шутливой форме обратился к журналистам, которые были на мероприятии. Они начали выкрикивать свои вопросы после того, как министры завершили вступительное слово. «Не кричите на нас!» — отреагировал Лавров и посмеялся.