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    03 декабря 2021, 13:35

    «В комнате переговоров нас ждали двое». Пользователей Сети восхитило фото Лаврова с песцом

    Захарова опубликовала фото главы МИД Лаврова с песцом на саммите ОБСЕ

    Нина Петлинова

    Пользователи социальных сетей восхитились новой фотографией, которую опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова. На ней глава ведомства Сергей Лавров сидит за столом, а на стене над его головой висит большая картина с изображением песца.

    Захарова опубликовала этот снимок на своей странице в Facebook. Она сделала его на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

    «В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец», — написала она.

    Пользователям фотография сразу понравилась. Многие отметили, насколько мило это выглядит.

    «Хочется сказать обоим: мимими», — написал один комментатор.

    «Очень эпично», — отметил другой.

    При этом некоторые юзеры увидели в изображении зверька подтекст.

    «Большой такой песец, полный…» — написал пользователь.

    «Песец подкрался незаметно», — прокомментировал другой пользователь.

    «Это намек „партнерам“?» — предположил еще один комментатор.

    Во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме Сергей Лавров в шутливой форме обратился к журналистам, которые были на мероприятии. Они начали выкрикивать свои вопросы после того, как министры завершили вступительное слово. «Не кричите на нас!» — отреагировал Лавров и посмеялся.