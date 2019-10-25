В колонии «Полярная сова» нашли нарушения. В ней сидит битцевский маньяк

Прокурор обошел режимную территорию колонии, камерные помещения и другие коммунально-бытовые объекты учреждения.

Особо он интересовался соблюдением прав и законных интересов осужденных, соответствию условий их содержания нормам международного права, международных договоров РФ и федеральных законов. Также Герасименко спрашивал про медицинское и материальное обеспечение заключенных.

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Во время обхода «Полярной совы» прокурор обнаружил нарушения законов о привлечении осужденных к труду. Администрация не делала все возможное для необходимого режима, не всегда следила за преступниками и не проверяла, как они справляются со своими обязанностями. Помимо этого руководство не всегда эффективно применяло технические средства контроля, отметил Герасименко. Кроме того, в колонии нашли еще и нарушения при выполнении строительных работ.

В колонии особого режима «Полярная сова» содержатся опасные преступники. Среди них битцевский маньяк Александр Пичушкин, бесланский террорист Нурпаша Кулаев, белгородский стрелок Сергей Помазун, серийный убийца из Красноярска Абдуфатто Заманов, бывший майор милиции Денис Евсюков, лидер Ореховской Организованной преступной группы (ОПГ) Сергей Буторин.