В Китае за сутки от коронавирусной инфекции умер один человек

Житель Китая скончался в провинции Хубэй, где все и началось. Случай завозной. По данным отчета, сейчас подавляющее большинство зараженных — те граждане, которые прибывают из-за границы. Так, за сутки в Китае зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом, при этом 38 из них выявили у туристов.

Также сообщается, что 20 человек из тех, у кого обнаружили коронавирус, вернулись из Москвы через Владивосток.

Сейчас в Китае общее число зараженных коронавирусом составляет 81,7 тысячи. Более 77 тысяч из них уже здоровы. Умерли из-за заболевания и сопутствующих патологий 3,3 тысячи человек.

Всего в мире вирусом заразились более 1,2 миллиона человек. Больше всего заболевших — в США, Испании и Италии. Пандемия охватила 208 стран по всей планете.

В России общее число инфицированных выросло до 5389, умерли 45 человек.