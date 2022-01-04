МИД Китая призвал США не оценивать ядерный потенциал по спутниковым снимкам

Попытки США при помощи спутников выяснить размер ядерного потенциала Китая являются несерьезными. Об этом на брифинге заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Его слова привело РИА «Новости».

Цун отметил, что информация у западных партнеров по поводу китайского арсенала серьезно разнится. Кто-то полагает, что отдельные объекты являются шахтами для ракет, а кто-то называет их ветряными генераторами.

«Я не в том положении, чтобы подтверждать какое-бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках», — заявил Цун.

Ранее в Китае прошли тактические учения, в ходе которых ракетные системы совершили залпы по фиктивным целям.