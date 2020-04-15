В Китае назвали московский рынок «Садовод» местом, откуда в страну завезли коронавирус

В китайском поселке Суйфэньхэ на границе с Россией на карантине находятся почти 1,5 тысячи граждан КНР. 366 человек занесли инфекцию в Китай через этот пункт пропуска, пишут местные СМИ. Большинство из них якобы заразились в Москве, на рынке «Садовод» и на рынке в Люблине.

О возможных местах заражения граждан КНР в российской столице рассказал газете «Хуаньцю шибао» исследователь из администрации провинции Хэйлунцзян Хао Цзюнь.

«Большинство из 366 завозных случаев из Суйфэньхэ были инфицированы на Люблинском рынке и рынке „Садовод“ в Москве, где работали пациенты», — приводит издание слова собеседника.

Цзюнь предостерег соотечественников, которые хотят вернуться на родину через Суйфэньхэ, где сейчас много зараженных. Он добавил, что возвращение эпидемии — это естественное явление, так как победить вирус за такой короткий срок нельзя.

Коронавирус появился в столице китайской провинции Хубэй — мегаполисе Ухане — в конце декабря 2019 года. За считаные недели он распространился по всему миру. Началась пандемия. Китай смог остановить эпидемию внутри страны, однако 2019-nCoV сейчас держит в напряжении весь мир. Уже два миллиона жителей Земли подхватили этот вирус, который вызывает смертельную болезнь COVID-19. В России медики зафиксировали 24 490 случаев заражения. Умерли 198 человек.