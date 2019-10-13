В Киеве на Осокорках утонул конь

В Дарницком районе столицы Украины Киева спасатели вытащили из местного небольшого озерца тушу коня. Животное утонуло около полуночи в ночь на воскресенье, 13 октября.

Местные жители обратились к спасателям около полуночи. По словам очевидцев, в небольшом местном озере утонул конь.

На место были отправлены спасатели ГСЧС и водолазы. Было принято решение извлечь тушу животного из водоема. Так и поступили, сообщил украинский новостной сайт «Информатор».

Орловского рысака в итоге извлекли из воды. Помочь животному уже было нельзя. На коне осталась сбруя. Спасатели предположили, что конь поводом зацепился за что-то под водой и не смог освободиться. Так и захлебнулся.

Конь утонул на расстоянии в пять метров от берега. С помощью водолазного снаряжения спасатели достали тушу коня и передали ее хозяевам.