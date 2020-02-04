В казанском зоопарке на стенд с животными поместили темнокожего человека

В Казанском зоопарке «Река Замбези» установили интерактивный стенд с изображением тех, кто населяет Африку: жираф, лев, попугай. И темнокожий человек. Можно ли это расценить как расизм?

Видео выложил один из посетителей на своей странице Twitter. Сам стенд называется «Взгляд Африки». Его суть состоит в том, что угадать по изображению глазу то, что находится под табличкой. После всех животных, населяющих Африканский континент, в самом нижнем правом углу создатели доски разместили фотографию темнокожего человека.

В Сети это вызвало волну негодования, пользователи посчитали, что такой стенд выглядит расистским. В то же время, некоторые не увидели в этом стенде ничего плохого, так как на нем прямо ничего не сказано о животных.