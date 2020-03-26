В Каменске-Шахтинском опровергли увольнение врачей из-за отсутствия коронавирусной защиты

Инфекционисты ЦКБ Каменска-Шахтинского не увольнялись из-за коронавируса. Замглавы администрации города по социальным вопросам Марина Мирская в беседе с «360» опровергла опубликованную в СМИ информацию.

Из ЦКБ действительно ушли два медработника — врач и медсестра. Оба они подавали заявления на увольнение по собственному желанию до ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«С ситуацией, которая складывается по вирусу, это никак не связано», — подчеркнула Мирская.

Чиновница добавила, что в больнице «в полном объеме» есть необходимые средства защиты — и костюмы, и маски. При этом она подчеркнула, что находится в ординаторской ЦКБ и ее словам могут подтвердить врачи.

Сведения о якобы недовольных доплатами за ночные дежурства медикам Мирская прокомментировать затруднилась. Она пояснила, что существуют дополнительные выплаты — принятые по стандартам и начисляемые по указам президента. Их рассчитывают в зависимости от нагрузки медработника, количества пациентов в отделении, времени дежурства — ночная это смена или дневная — и других факторов.

«Имеет место нехватка медперсонала — врачей. Это везде так. Вы нас, периферию, не поймете», — подчеркнула замглавы городской администрации.

На сегодняшний день в Каменске-Шахтинском в инфекционных боксах находились пять человек. Двоих пациентов выписали. У всех, кто пока долечивается, анализ на COVID-19 отрицательный.

Накануне в отделение положили молодого человека, приехавшего из Москвы. Ему сделали тест и ждут результатов.

В России, по состоянию на 26 марта, выявлено 840 случаев заболевания. Причем 182 — за последние сутки.