В Каменске-Шахтинском опровергли увольнение врачей из-за отсутствия коронавирусной защиты
Из ЦКБ действительно ушли два медработника — врач и медсестра. Оба они подавали заявления на увольнение по собственному желанию до ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
«С ситуацией, которая складывается по вирусу, это никак не связано», — подчеркнула Мирская.
Чиновница добавила, что в больнице «в полном объеме» есть необходимые средства защиты — и костюмы, и маски. При этом она подчеркнула, что находится в ординаторской ЦКБ и ее словам могут подтвердить врачи.
Сведения о якобы недовольных доплатами за ночные дежурства медикам Мирская прокомментировать затруднилась. Она пояснила, что существуют дополнительные выплаты — принятые по стандартам и начисляемые по указам президента. Их рассчитывают в зависимости от нагрузки медработника, количества пациентов в отделении, времени дежурства — ночная это смена или дневная — и других факторов.
«Имеет место нехватка медперсонала — врачей. Это везде так. Вы нас, периферию, не поймете», — подчеркнула замглавы городской администрации.
На сегодняшний день в Каменске-Шахтинском в инфекционных боксах находились пять человек. Двоих пациентов выписали. У всех, кто пока долечивается, анализ на COVID-19 отрицательный.
Накануне в отделение положили молодого человека, приехавшего из Москвы. Ему сделали тест и ждут результатов.
В России, по состоянию на 26 марта, выявлено 840 случаев заболевания. Причем 182 — за последние сутки.