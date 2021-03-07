В Калининградской области ответили на слова польского генерала о войне России и НАТО за область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил польскому генералу, который описал возможный сценарий военных действий России и НАТО за Калининград. Алиханов считает высказывание поляка «комплексом отставника», обусловленного историей.

«Я бы на месте стран Балтии думал сейчас об экономическом развитии и других вопросах. О том, как удержать население в стране в условиях членства в Евросоюзе», — заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов «Комсомольской правде», передало издание в своем Telegram-канале.

Он также дополнил, что европейские страны постепенно начинают снижать объемы грантовой помощи. Эстонии, напомнил он, снизили дотации на 40% в этом году.

«Я бы об этом на их месте подумал», — добавил глава региона.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак описал вероятный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Именно этот регион, по его мнению, имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России.