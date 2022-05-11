Туристический форум открылся в Калининградской области

Возможности развития внутреннего туризма обсудят на туристическом форуме в Калининградской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В мероприятии участвуют около 100 человек — это представители туристической сферы Калининградской области и других регионов России.

«Необходимо сосредоточить усилия на развитии культурно-познавательного туризма. Важно вовлечение в туристический оборот востока Калининградской области», — заявил глава региона Антон Алиханов, выступая перед участниками форума.