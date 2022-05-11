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    11 мая 2022, 21:57

    Туристический форум открылся в Калининградской области

    Полина Гребенщикова

    Возможности развития внутреннего туризма обсудят на туристическом форуме в Калининградской области. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    В мероприятии участвуют около 100 человек — это представители туристической сферы Калининградской области и других регионов России.

    «Необходимо сосредоточить усилия на развитии культурно-познавательного туризма. Важно вовлечение в туристический оборот востока Калининградской области», — заявил глава региона Антон Алиханов, выступая перед участниками форума.