Дачникам рассказали, в каких случаях могут отказать в подключении электричества

Правительство упростило подключение электричества на дачных участках. Но в определенных случаях собственникам земли могут отказать в проведении работ, предупредили в пресс-службе электрических сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АО «ЛОЭСК»)

Дачникам могут отказать в подключении электричества, если у них нет полного пакета документов, которые прикладываются к заявке на технологическое присоединение. Второй причиной может быть значимая удаленность от сетей, уточнила газета «Известия».

Чтобы заключить договор, необходимо обратиться в сетевую организацию. Информацию о балансодержателе и расстоянии от участка до объектов электросетевого хозяйства можно узнать в локальном Центре присоединения к электрическим сетям.

«Отказать, к примеру, могут в технологическом присоединении садовода-индивидуала, не вступившего в товарищество, через точку подключения в существующих сетях товарищества», — добавила адвокат адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Ольга Туренко.

По ее словам, при отказе владельцу земли придется обратиться в суд. При этом в Минэнерго посоветовали в подобных случаях обращаться в УФАС.