Какие объекты обращения с ТКО появятся в Ленобласти

В ходе встречи руководителя ППК РЭО, Дениса Буцаева с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и председателем совета директоров АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской» Алексеем Пименовым, были приняты ключевые решения по инвестированию в отрасль обращения с отходами региона и обозначены планы по ее дальнейшему реформированию.

Проект первого мусороперерабатывающего комплекса в промзоне «Фосфорит», Кингисеппского района, получил положительное заключение главной государственной экологической экспертизы. Принятое решение позволит РЭО направить 875 млн руб. на выкуп «зеленых облигаций» АО «УК ООЛО» в рамках мер поддержки отрасли обращения с ТКО региона до 2021 года. Общий объем инвестиций проекта составит 3,5 млрд рублей.

Следующим предметом обсуждения реформирования системы обращения с отходами Ленинградской области стал проект КПО «Рахья». К проектированию высокотехнологичного комплекса переработки твердых коммунальных отходов уже приступил «ИПЭГ» — тот же проектировщик, который реализовал КПО «Егорьевск» в Московской области.

«В соответствии с поручением Виктории Валериевны Абрамченко по разработке единой концепции обращения с отходами двух регионов принято решение о необходимости реализации КПО „Рахья“ для нужд Ленинградской области как альтернативы закрывающимся полигонам во Всеволожском районе», — заявил руководитель ППК РЭО Денис Буцаев.

Также, было принято решение о строительстве завода по переработке пластиковых отходов с линией выпуска готовой продукции (скамейки, корзины, контейнеры). Проектные мощности составят 40 тыс. тонн, что позволит стать объекту крупнейшим на территории СЗФО, срок реализации составит менее 2 лет.

Общая сумма инвестиций в технологичные «зеленые» проекты АО «УК ООЛО» системы обращения с отходами Ленинградской области составит 10 млрд руб. до 2025 года.

«Для достижения целей и задач, поставленных нацпроектом „Экология“, необходим комплексные решения по насыщению технологичными проектами системы обращения с отходами. Они (решения) особы актуальны в период вступления в реформу (мусорную) Санкт-Петербурга», — заявил председатель совета директоров АО «УК ООЛО» Алексей Пименов.