В какие дни россияне будут отдыхать в мае? График

Президент РФ Владимир Путин объявил дни с 1 по 11 мая выходными. В этом году россияне будут непрерывно отдыхать 10 дней подряд. Чтобы было проще ориентироваться в майских праздниках, «360» подготовил обновленный производственный календарь.

Рабочая неделя с 11 по 14 мая получится четырехдневной. Кроме того, 30 апреля, как предпраздничный день, будет сокращенным. Работать нужно будет на один час меньше.

Источник фото: телеканал «360»

В такие длинные майские праздники врачи попросили россиян быть крайне осторожными. Нужно обязательно соблюдать санитарно-гигиенические меры профилактики.