Контейнеры и детские площадки. В Истре проверили качество благоустройства дворов

Контрольная проверка по благоустройству территорий округа прошла в Истре. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области вместе с органами местного самоуправления проехали по самым проблемным участкам.

На дворе конец октября. А значит, пора подводить итоги по благоустройству. В составе экспертной группы сотрудники администрации округа. Сначала осмотрели новые контейнерные площадки для мусора. Опытный глаз все недочеты видит сразу.

Источник фото: телеканал «360»

Новая площадка для отходов появилась прямо у платформы Истра. Сделана она по всем нормам, но контроля не хватает. Кстати, штраф за ненадлежащую установку баков составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Нарушения в этот раз небольшие, все занесли в протокол.

Источник фото: телеканал «360»

Также сотрудники ведомства зафиксировали брошенную разбитую машину. Задача: убрать до конца недели. Еще одна не менее важная деталь — заключение договоров СНТ с региональным оператором на вывоз мусора.

Источник фото: телеканал «360»

С детскими площадками в округе дела обстоят неплохо. Есть много новых, а несколько старых уже решено снести и возвести современные игровые городки.

Источник фото: телеканал «360»

«Новой администрации городского округа предстоит очень много работы, особенно в благоустройстве, особенно в обращении с ТКО, и хотелось бы, чтобы общественные пространства более динамично улучшались в городском округе», — отметил Олег Баженов, начальник Госадмтехнадзора Московской области.

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Сотрудники ведомства подвели итоги. На сей раз обошлось без штрафов. Ограничились письменными предупреждениями и сроками на устранение недочетов.